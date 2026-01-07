Homem é preso suspeito de agredir e estuprar a ex-companheira grávida em Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO
Uma ação rápida do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Jailson da Silva Costa, de 22 anos, conhecido como “JP”, na manhã desta quarta-feira (07). Ele é acusado de agredir fisicamente e estuprar a ex-companheira, uma jovem de 27 anos que está grávida de dois meses. O crime ocorreu em uma residência na Rua Carlos Almeida de Souza, no bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.
A guarnição, comandada pelo Sargento Zeeyden e coordenada pelo Capitão Adriano Almeida, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em estado de choque, sendo amparada por familiares.
Segundo o relato da vítima, além das agressões físicas e do abuso sexual, o agressor fugiu do local levando o seu aparelho celular. A vítima informou que já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra o ex-companheiro na madrugada anterior e que já tinha passado por exames periciais na POLITEC.
A captura do suspeito foi possível graças ao trabalho conjunto entre a família da vítima e a PM. A irmã de Gabriela conseguiu rastrear a localização do celular roubado e repassou as coordenadas à equipe policial.
“A equipe deslocou-se rapidamente ao ponto indicado e logrou êxito na captura do infrator, que ainda estava em posse do aparelho celular da vítima”, informou a Polícia Militar.
Durante a abordagem, foi necessária a utilização de algemas para garantir a segurança dos envolvidos. Após consulta ao sistema, o homem foi formalmente identificado e recebeu voz de prisão em flagrante.
Jailson da Silva Costa foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Ele responderá pelos crimes de estupro, lesão corporal e roubo.