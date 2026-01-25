Homem foi asfixiado até morrer, diz perícia

Após desentendimento em carro de aplicativo e novas brigas em estabelecimentos, homem de 34 anos morre durante luta corporal

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O que começou como uma madrugada de diversão terminou em tragédia na manhã deste sábado (24), na zona norte de Macapá. Wilson Lobato Bezerra, de 34 anos, morreu após se envolver em uma confusão que culminou em uma luta corporal na frente de uma barbearia localizada na Avenida Sebastião Lamarão, no bairro Novo Horizonte.

Segundo informações apuradas no local pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Wilson havia passado a noite em um bar da zona norte da capital acompanhado da esposa. Ao amanhecer, o casal seguiu para a Comunidade Abacate da Pedreira, na região rural de Macapá, onde tomou banho de rio. Na volta para a cidade, eles utilizaram um carro de aplicativo, dividido com um terceiro passageiro.

Durante o trajeto, houve um desentendimento dentro do veículo, e o motorista expulsou o casal à força, deixando-os no meio da rua, no bairro Novo Horizonte.

O condutor do carro e o terceiro passageiro não foram localizados até o momento.

Após ser retirado do veículo, Wilson foi até uma panificadora nas proximidades e, em seguida, entrou em uma barbearia com a intenção de lavar o rosto. No local, ele se desentendeu com o proprietário do estabelecimento, conhecido como Rodrigo. A discussão evoluiu para agressões físicas, e a vítima acabou morrendo em frente à barbearia.

De acordo com o perito Odair Monteiro, o corpo apresentava diversos sinais de luta corporal.

“Há marcas de escoriações nas pernas e nos pés, o que indica luta corporal. Também foram encontradas marcas no pescoço, que podem ser compatíveis com esganadura, provocando asfixia. A morte por asfixia é muito rápida, em cerca de 20 segundos a pessoa perde a consciência, e fatores como ingestão de bebida alcoólica e cansaço podem agravar o quadro”, explicou o perito.

Questionado se a morte foi causada pelas agressões, Odair afirmou que “certamente houve agressão” e que a asfixia durante a luta pode ter sido determinante para o óbito, embora a causa exata ainda dependa do resultado da necropsia.

Moraes confirmou que o suspeito não foi localizado e que fugiu após o ocorrido.

“As primeiras informações indicam que houve um conflito com o motorista do aplicativo e, posteriormente, outro conflito com o dono da barbearia, que acabou resultando na morte da vítima durante a luta corporal”, afirmou o delegado.

A autoridade policial também apurou que Wilson teria sido agredido na panificadora antes de seguir para a barbearia.

“Vamos ouvir todas as pessoas envolvidas, inclusive tentar localizar o motorista do carro, para entender toda a dinâmica dos fatos”. Pontuou

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar se o crime será caracterizado como homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. O cabeleireiro ainda não foi localizado.

“O ideal é que ele se apresente espontaneamente à delegacia para esclarecer os fatos”, finalizou o delegado.