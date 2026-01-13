Homem provoca incêndio na própria casa durante surto

Morador retirou botijão e fogão antes de iniciar fogo e se trancou no imóvel; bombeiros arrombaram a porta para conter chamas e resgatar o homem

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um incêndio registrado na tarde desta terça-feira (13) mobilizou equipes de emergência do Corpo de Bombeiros na Avenida Maria Colares, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Um homem ateou fogo nos fundos da própria residência e se trancou dentro do imóvel. De acordo com informações, o morador retirou o fogão e o botijão de gás da casa antes de iniciar o incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já haviam alcançado a janela do imóvel quando populares perceberam a situação e acionaram a corporação. O homem apresentava sinais de surto psicótico, o que exigiu o arrombamento da residência para o controle da ocorrência. Durante a ação, ele teria lançado produtos inflamáveis, como desodorantes e cremes, provocando pequenas explosões do lado externo da casa.

“Nós fomos acionados e ao chegar ao local, tivemos que arrombar a porta do imóvel e controlar as chamas. De imediato, notamos que o fogo já havia atingido a janela e estava se propagando para outras partes da casa. Conseguimos dialogar com a pessoa que estava lá dentro e depois fomos informados por um familiar que o mesmo sofre surtos”, informou o capitão Teixeira do Corpo de Bombeiros.

Foi uma irmã do morador quem informou que ele sofre com problemas mentais recorrentes. Depois de controlar as chamas, os bombeiros levaram o moradores para ser atendido no Hospital de Santana.