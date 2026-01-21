Homem que coleciona BOs espanca, morde e arranca unha da companheira; ele foi preso

Caso ocorreu em Santana, cidade a 17 km de Macapá; polícia pediu a prisão preventiva do acusado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Câmeras de segurança às quais o Portal SelesNafes.Com teve acesso revelaram a brutalidade com a qual um homem de 34 anos agrediu a companheira no município de Santana, a 17 km de Macapá. O acusado foi preso no último dia 19 por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), após a Justiça decretar a prisão preventiva. Ele não teve imagem nem nome divulgados.

O crime ocorreu no dia 4 de janeiro no bairro Noa Brasília, após uma discussão dentro de um veículo. Nas imagens, é possível ver a vítima de 21 anos saindo do carro e tentando fugir, mas sendo agarrada pelos cabelos.

“A violência continuou na residência do casal, onde o acusado chegou a morder o braço da vítima e causar diversos hematomas e danos severos às suas mãos, arrancando uma de suas unhas naturais”, explicou a delegada Katiúscia Pinheiro, da Deam, responsável pelas investigações e que solicitou a prisão preventiva do companheiro.

Perfil violento

O acusado, que fugiu levando o celular da vítima, coleciona boletins de ocorrência por violência contra mulheres. São cinco registros, de acordo com o Sistema Nacional de Segurança Pública, feitos por uma ex-companheira, envolvendo crimes de ameaça, invasão de domicílio, stalking e lesões corporais.

“As medidas protetivas diversas da prisão mostram-se ineficazes diante do desrespeito frontal às normas de convivência social e do padrão obsessivo e descontrolado demonstrado pelo indivíduo, razão pela qual representamos pela prisão preventiva do autor do fato”, disse a delegada, justificando a necessidade da prisão.

Na audiência de custódia, a prisão foi mantida e ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Katiúscia Pinheiro tem reforçado a importância das denúncias para que a polícia possa agir a tempo, antes de um possível feminicídio.

“É muito comum a vítima ter dificuldade para sair da situação de violência doméstica, seja por dependência emocional, seja por dependência financeira. Nesses casos, a população pode ajudar fazendo denúncias, porque, ainda que a vítima não consiga se desprender da situação imediatamente”.