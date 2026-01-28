Homem que esfaqueou companheira com filho no colo é preso

De Macapá (AP)
Um homem investigado por tentativa de feminicídio foi preso pela Polícia Civil l, no município de Ferreira Gomes. A prisão ocorreu na terça-feira (27), após o cumprimento de ordem judicial relacionada a um crime registrado em dezembro do ano passado, quando a vítima foi atacada dentro da própria casa.
De acordo com a investigação, o agressor desferiu um golpe de arma branca na companheira, atingindo a região posterior do tórax. No momento da agressão, a mulher segurava o filho no colo. Ela foi socorrida e encaminhada inicialmente ao hospital do município, sendo transferida posteriormente para uma unidade com maior suporte médico devido à gravidade do ferimento.
Após o ataque, o homem fugiu do local e, ainda no mesmo mês, a vítima passou a receber ameaças de morte por mensagens, o que agravou o risco à sua integridade. Segundo a Polícia Civil, a mulher não procurou espontaneamente a delegacia após a recuperação e chegou a retomar o relacionamento com o agressor, permanecendo em um contexto de vulnerabilidade.
Diante da continuidade das ameaças e do histórico de violência, a polícia representou pela prisão preventiva do investigado como medida para interromper o ciclo de agressões e proteger a vítima. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Ciosp e será apresentado em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.