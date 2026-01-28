Homem que esfaqueou companheira com filho no colo é preso

Crime ocorreu na residência do casal, no município de Ferreira Gomes

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Um homem investigado por tentativa de feminicídio foi preso pela Polícia Civil l, no município de Ferreira Gomes. A prisão ocorreu na terça-feira (27), após o cumprimento de ordem judicial relacionada a um crime registrado em dezembro do ano passado, quando a vítima foi atacada dentro da própria casa.

De acordo com a investigação, o agressor desferiu um golpe de arma branca na companheira, atingindo a região posterior do tórax. No momento da agressão, a mulher segurava o filho no colo. Ela foi socorrida e encaminhada inicialmente ao hospital do município, sendo transferida posteriormente para uma unidade com maior suporte médico devido à gravidade do ferimento.

Após o ataque, o homem fugiu do local e, ainda no mesmo mês, a vítima passou a receber ameaças de morte por mensagens, o que agravou o risco à sua integridade. Segundo a Polícia Civil, a mulher não procurou espontaneamente a delegacia após a recuperação e chegou a retomar o relacionamento com o agressor, permanecendo em um contexto de vulnerabilidade.

Diante da continuidade das ameaças e do histórico de violência, a polícia representou pela prisão preventiva do investigado como medida para interromper o ciclo de agressões e proteger a vítima. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Ciosp e será apresentado em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.