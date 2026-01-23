Homem que fingiu pedir serviço para executar borracheiro é preso em Macapá

Vítima foi morta a tiros em frente à própria borracharia. Investigação apura se o crime está ligado a disputas entre grupos criminosos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem suspeito de executar friamente um borracheiro no bairro Nova Esperança, em Macapá. O crime aconteceu no dia 1º de outubro de 2025 e chocou moradores da região pela ousadia e violência da ação.

A vítima, Eldinei da Costa Gonçalves, de 44 anos, foi assassinada a tiros em frente à própria borracharia, localizada às margens do canal da avenida Pedro de Oliveira Gomes. Segundo as investigações, dois homens chegaram ao local em uma bicicleta e pediram para que o borracheiro enchesse o pneu.

Aproveitando-se de um momento de distração, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e executou a vítima à queima-roupa.

O inquérito foi conduzido pelo delegado Paulo Moraes, que ressaltou o trabalho técnico da equipe.

“Elementos periciais comprovaram a presença do investigado na cena do crime, o que foi determinante para o deferimento da prisão preventiva”, destacou.

O caso ganha ainda mais gravidade pelo fato de que, apenas dois dias antes, outro homicídio foi registrado na mesma região. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros em uma pracinha do bairro. O autor desse crime já foi preso pela Polícia Militar no último dia 14.

Agora, a Polícia Civil aprofunda as investigações para identificar outros envolvidos e apurar se os assassinatos estão ligados a conflitos entre organizações criminosas que disputam território na área.

O nome do acusado não foi revelado para não atrapalhar a sequência das investigações.