Independente encerra preparação em Sorocaba e estreia na Copinha neste domingo

Atual campeão amapaense Sub-20 enfrenta o Real Soccer na abertura do grupo; confronto será às 8h45

Por JONHWENE SILVA, direto de Sorocaba

O Independente Esporte Clube (IEC), representante do Amapá na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, finalizou neste sábado (3) a sua preparação para a estreia na principal competição de base do país. Os últimos ajustes foram realizados no estádio Rui da Costa Rodrigues, sob o comando do técnico Isac Pinheiro.

A atividade contou com trabalhos de finalização e um treino recreativo, visando manter o grupo leve e confiante às vésperas do primeiro desafio. O Independente entra na Copinha com moral: a equipe é a atual campeã amapaense Sub-20 e vem se preparando de forma contínua desde março de 2025. Confiante no desempenho do elenco, o técnico Isac Pinheiro destacou a união e a evolução do grupo ao longo da preparação.

“É um grupo muito comprometido, que vem trabalhando forte há bastante tempo. Temos confiança no que foi construído e acreditamos que os atletas estão prontos para fazer uma boa estreia”, afirmou o treinador.

O adversário do Independente no jogo será o Real Soccer, equipe dona da casa. A partida promete ser equilibrada, especialmente pelo fator casa, mas os amapaenses apostam na organização tática e na experiência adquirida ao longo da temporada.

Um dos líderes do meio-campo, o atleta Andrey, conhecido como “Sapo”, também falou sobre a expectativa para a estreia.

“A gente vem treinando desde março pensando nesse momento. O grupo está fechado, focado, e sabemos da responsabilidade de representar o Amapá. Vamos entrar concentrados para buscar um bom resultado”, declarou o jogador.

Independente e Real Soccer se enfrentam neste domingo (4), às 8h45, no estádio Walter Ribeiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Paulistão, permitindo que os torcedores acompanhem de perto a estreia da equipe amapaense na Copinha 2026.