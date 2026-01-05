Independente mostra personalidade na estreia da Copinha 2026 e empata com o Real Soccer

Partida ocorreu no estádio Walter Ribeiro (CIC) e garantiu o primeiro ponto do time amapaense

Por JONHWENE SILVA, direto de Sorocaba

O Independente Esporte Clube (IEC), fez uma estreia consistente na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Representando o Amapá, o Carcará enfrentou o Real Soccer, dono da casa, e arrancou um empate em 0 a 0, na tarde de domingo (4), no Estádio Walter Ribeiro (CIC), em Sorocaba.

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Independente mostrou organização tática e competitividade, com melhor desempenho no primeiro tempo, quando criou as principais oportunidades da partida. O setor ofensivo ganhou destaque com as jogadas de Cleitinho, que levou perigo à defesa adversária com velocidade e criatividade.

No meio-campo, a equipe também teve atuação segura. O meio campo Vini foi firme nas disputas, enquanto o goleiro Felipe teve participação decisiva e segura ao garantir o placar zerado. Ambos receberam elogios da imprensa esportiva de Sorocaba, cidade-sede do Grupo 19, onde estão sendo realizados os jogos da chave.

“Na minha avaliação, tivemos um jogo consistente e bom. Tivemos alguns momentos que precisaram ser corrigidos no decorrer do jogo, mas soubemos manter a calma e por pouco não vencemos. Agora, voltamos as atenções ao São Paulo, próximo adversário”, afirmou o técnico Isac Pinheiro.

Com o resultado, o Independente soma um ponto na competição e mantém boas chances de classificação. O próximo compromisso será um grande desafio: o Carcará volta a campo na quarta-feira (7) para enfrentar o São Paulo, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.