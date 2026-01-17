Investigado por execuções de facção morre em confronto

Wendel Pantoja dos Santos, o “Bola”, teria recebido equipe da Patamo a tiros em local considerado base do tráfico no Marabaixo 4

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um foragido da Justiça morreu baleado durante uma operação de combate ao crime organizado realizada na manhã deste sábado (17) pela Companhia Independente de Motopatrulhamento da Polícia Militar, no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

De acordo com informações da PM, a equipe da Patamo foi recebida a tiros ao entrar em uma residência apontada como ponto de tráfico de drogas. Os policiais revidaram e atingiram o atirador, identificado como Wendel Pantoja dos Santos, de 37 anos, conhecido como “Bola”, que morreu no local.

O oficial responsável pela ocorrência, Tenente Adervan, informou que o suspeito era integrante de uma facção criminosa e atuava como disciplinador, responsável por execução de rivais no chamado “tribunal do crime”. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo, além de investigações em andamento por homicídio, furto e receptação de veículos roubados.

A localização do suspeito e dos esconderijos utilizados por ele foi possível por meio de levantamentos de inteligência, incluindo análise de imagens, fotografias e drones.

No local, foram apreendidos:

um revólver calibre 38, com todas as munições deflagradas, drogas, uma carabina, e três munições sobressalentes encontradas no bolso do suspeito, segundo a perícia.

A polícia informou ainda que a casa funcionava como base para o tráfico e distribuição de entorpecentes para outras áreas da cidade. Wendel era considerado liderança dentro da organização criminosa e estava sendo procurado desde o ano passado.