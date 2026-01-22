Jaime Nunes aguarda nova pesquisa para decidir se concorrerá ao Senado

Empresário aparece entre os mais citados em levantamento e pode “bagunçar” cenário da disputa no Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O empresário Jaime Nunes, de 66 anos, vai aguardar o resultado de uma nova pesquisa de intenção de votos, que começa nesta quinta-feira (22), para definir se disputará uma das duas vagas do Amapá no Senado nas eleições deste ano. Jaime apareceu bem colocado em um levantamento recente, mesmo se mantendo afastado da política desde 2022.

Naquele ano, ele concorreu ao Governo do Estado e obteve mais de 40% dos votos, mas perdeu no primeiro turno para Clécio Luís (SD). Depois do pleito, voltou a focar em suas empresas, entre elas a conhecida rede de lojas Domestilar e uma transportadora fluvial.

Há cerca de 20 dias, Jaime foi inserido em um cenário para o Senado durante uma pesquisa de intenção de votos e se surpreendeu ao ter acesso ao resultado. Ele apareceu entre os quatro mais bem avaliados, ao lado de Rayssa Furlan (Podemos), Randolfe Rodrigues (PT) e Lucas Barreto (PSD).

O empresário foi mais lembrado do que nomes experientes da política local, como Waldez Góes (PDT), atual ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e o deputado federal Acácio Favacho (MDB).

Especialistas em pesquisas avaliam que Jaime tem potencial para alterar significativamente o cenário, por estar associado à imagem de Antônio e Rayssa Furlan, que o apoiaram ao governo em 2022. Nesse entendimento, ele poderia atrair eleitores tanto de Rayssa quanto de Lucas.

O levantamento também indicou que, apesar de não ter atuado politicamente nos últimos três anos, Jaime manteve uma base consistente de eleitores. Caso decida concorrer, a situação poderá se repetir como em 2022, quando ele também lançou pré-candidatura em fevereiro do ano eleitoral.

Jaime ainda tem prazo para escolher um novo partido caso decida se desfiliar do PSD, hoje comandado por Lucas Barreto.