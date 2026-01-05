Jovem amarrado e esfaqueado é resgatado em área de mata em Macapá

Vítima foi localizada durante a madrugada com múltiplos ferimentos de faca, após horas em poder de criminosos

Por RODRIGO DIAS

Um jovem de 20 anos, identificado como Gleydson da Silva Rocha, foi resgatado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), após passar horas em poder de criminosos. A vítima foi encontrada amarrada com fios telefônicos e apresentava diversos ferimentos de faca na região da cabeça, nuca e costas, em uma área de mata no Conjunto Habitacional Miracema.

De acordo com informações do capitão Adriano Almeida, o caso começou a ser acompanhado pelo 2º Batalhão ainda na noite de sábado (3), por volta das 23h30, quando o tio da vítima acionou a polícia informando sobre o sequestro. Segundo o relato, quatro homens, supostamente integrantes de uma facção criminosa, abordaram Gleydson e um acompanhante em frente a um supermercado na região.

Após buscas iniciais sem sucesso, uma viatura em patrulhamento foi abordada por um morador do Bloco 91, por volta das 3h da manhã, indicando a localização de um homem ferido. No local, os policiais confirmaram que se tratava de Gleydson.

A vítima relatou aos policiais que os agressores saíram de um veículo, amarraram as duas vítimas e as levaram para o matagal, onde iniciaram as agressões com arma branca. A segunda pessoa sequestrada conseguiu escapar e seu paradeiro ainda é desconhecido.

Gleydson recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital de Emergência. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.