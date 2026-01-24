Jovem com passagem por estupro de vulnerável é morto a tiros por encapuzados

Esley Marlison Ferreira Abreu teve a viseira do capacete perfurada pelos disparos efetuados por dupla que conseguiu fugir para ponte

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um jovem de 18 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (23), ao chegar de motocicleta em uma área considerada reduto do crime organizado na zona sul de Macapá. O homicídio ocorreu no bairro Jardim Marco Zero, próximo a uma área de pontes conhecida pela atuação de uma facção criminosa.

A vítima, Esley Marlison Ferreira Abreu, possuía registro na Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Militar, Esley estava com uma adolescente na garupa quando parou nas proximidades da entrada da área de pontes, com acesso pela Rua Pastor Esdras Pinheiro Torres.

Conforme relatos de testemunha, dois homens encapuzados, vestidos com roupas escuras, surgiram rapidamente, anunciaram um assalto e executaram o motociclista à queima-roupa.

Após o ataque, os criminosos fugiram correndo em direção às pontes, levando o celular da vítima. A adolescente, em estado de choque, evitou dar detalhes do motivo da ida ao local.

Quando o Samu chegou à cena, encontrou o condutor caído ao lado da motocicleta, já morto. A brutalidade do ataque ficou evidente com a viseira do capacete perfurada pelos tiros.

Embora inicialmente tratado como latrocínio, os policiais não descartam a hipótese de execução, já que o local é apontado como território dominado por uma facção criminosa. E a retirada do celular pode ter sido uma estratégia para apagar rastros e eliminar provas.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Amapá, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a real motivação do crime que chocou moradores da zona sul.