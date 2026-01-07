Jovem de 26 anos morre com suspeita de doença de Chagas após consumir açaí

Por PEDRO PESSOA, de BELÉM
Um jovem de 26 anos morreu após ser diagnosticado com suspeita de doença de Chagas no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A principal hipótese investigada pelas autoridades de saúde é de que a contaminação tenha ocorrido após o consumo de açaí. Outras pessoas que ingeriram o mesmo produto estão internadas e seguem sob acompanhamento médico.
A vítima, identificada como Ronald Maia, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Colegas que também consumiram o açaí passaram a apresentar sintomas compatíveis com a doença e permanecem hospitalizados.
Casos suspeitos de doença de Chagas associados ao consumo de açaí, infelizmente, ocorrem com relativa frequência nos estados que mais consomem o alimento na região Norte, como o Pará e o Amapá. Dados apontam que, em 2024, foram registrados 489 casos da doença no Pará, número que chegou a 470 casos em 2025.
Diante da situação, a Prefeitura de Ananindeua informou que interditou, de forma preventiva, alguns pontos de venda de açaí no município. Equipes da Vigilância Sanitária realizaram vistorias e coletas nos estabelecimentos suspeitos e seguem monitorando os casos.
Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que a Coordenação de Combate à Doença de Chagas tomou conhecimento do caso suspeito, mas ressaltou que ainda não há registro oficial no sistema de informações em saúde, procedimento que deve ser realizado pelo município.
A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, geralmente transmitido pelo inseto conhecido como barbeiro, mas que também pode ser adquirida por via oral, especialmente por meio de alimentos contaminados, como o açaí, quando não há manejo e higienização adequados durante o processamento.