Jovem é encontrada morta com sinais de execução em área isolada de Macapá

Vítima foi atingida por pelo menos três tiros na cabeça e ainda não foi identificada oficialmente

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem aparentando cerca de 19 anos foi encontrada morta no início da manhã deste domingo (18) em uma área isolada de Macapá. O corpo foi localizado às margens da Linha E, com acesso pela Rodovia AP-440 (KM 9) por moradores que passaram pelo local e acionaram a Polícia Militar. A Polícia Científica esteve na área e realizou os primeiros procedimentos periciais.

De acordo com o perito criminal Odair Monteiro, responsável pela análise preliminar, a vítima foi executada com disparos de arma de fogo. O corpo apresentava pelo menos três perfurações na região da cabeça, característica que, segundo o perito, indica forte intenção de incapacitação imediata, um padrão comum em execuções.

“A vítima é do sexo feminino e foi morta por arma de fogo. Identificamos lesões de entrada e saída, porém não encontramos nenhuma munição, isso sugere o uso de revólver, mas os exames complementares é que vão confirmar”, explicou Monteiro.

O perito destacou ainda que o crime ocorreu no próprio local onde o corpo foi encontrado.

“A quantidade de sangue nos permite afirmar que ela foi morta aqui. Muitas vezes, em áreas ermas, há a hipótese de o corpo ter sido apenas deixado, mas não foi o caso. Ela estava calçada, com sandálias, e se tivesse sido transportada, provavelmente teria perdido pelo caminho”, detalhou.

Monteiro estima que o homicídio tenha acontecido entre a madrugada e o início da manhã deste domingo. A rigidez cadavérica indicava que o corpo estava no local há pelo menos duas horas antes da chegada da perícia.

Identidade

Apesar de sinais que possam ajudar na identificação, como tatuagens visíveis, a jovem ainda não teve a identidade confirmada oficialmente. Ela será submetida a exame papiloscópico, análise odontológica e, se necessário, teste de DNA.

O perito explicou que as tatuagens encontradas no corpo são semelhantes às de uma jovem que já havia sido abordada anteriormente pela Polícia Militar, conhecida pelo prenome Tamires. No entanto, Monteiro reforçou que essa ligação ainda não pode ser tratada como confirmação.

“As tatuagens ajudam a direcionar a investigação, mas a identificação segura depende dos exames laboratoriais. Temos um banco de dados de papiloscopia e vamos comparar para confirmação”, afirmou.

Uma equipe de investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) esteve na cena do crime e agora segue em busca de pistas que possam identificar a autoria. Denúncias podem ser repassadas pelo telefone (96) 99170-4302.

Depois da publicação desta reportagem, a investigação confirmou que o corpo é de Tamires França dos Santos, de 19 anos, moradora do habitacional Macapaba. A polícia também relatou que dois irmãos dela já haviam sido mortos em troca de tiros.