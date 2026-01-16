Jovem que atropelou colegas de faculdade é denunciada por dupla tentativa de homicídio

De Macapá (AP)

A estudante Yandra Ebonnie Souza dos Santos foi denunciada pelo Ministério Público do Amapá à Justiça, que agora vai decidir se transforma a acusada em ré por tentativa de homicídio qualificado. A informação foi divulgada pelo órgão nesta sexta-feira (16).

A denúncia é assinada pelo promotor Hélio Furtado, da 1ª Promotoria do Tribunal do Júri de Macapá. O crime ocorreu no dia 9 de outubro de 2025, na avenida José Tupinambá, no bairro do Laguinho, e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o carro dirigido por Yandra atropelando Dayane Moraes, de 19 anos, e Sthefanny Ferreira, de 21 anos. As três pertenciam à mesma turma do curso de Educação Física de uma faculdade privada. As vítimas não sofreram ferimentos graves.

Em entrevista exclusiva ao Portal SelesNafes.Com, dias após o caso, Yandra afirmou que pretendia apenas “dar um susto” nas colegas, a quem acusou de perseguição. As vítimas, por sua vez, afirmam que vinham sofrendo xingamentos de cunho racial.

Para o Ministério Público, com base no inquérito policial, a estudante teria tentado matar as colegas devido a desentendimentos anteriores. Yandra foi denunciada por duas tentativas de homicídio, e o MP também pediu que ela seja obrigada a indenizar as vítimas, conforme consta na denúncia.

“Casos como este exigem resposta firme das instituições, especialmente quando colocam em risco a vida de pessoas em espaço público”, destacou o promotor.