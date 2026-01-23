Justiça manda soltar cabo da PM, mas o proíbe de trabalhar armado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O cabo da Polícia Militar do Amapá, Diego Andrade, foi colocado em liberdade na tarde desta sexta-feira (23), após audiência de custódia. Na decisão, o juiz de garantias que conduziu o ato determinou que o militar não poderá voltar a portar sua arma de fogo, pelo menos enquanto durar a investigação e o processo.

O policial havia sido preso em flagrante na tarde de quinta-feira (22), durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Rotam. Com ele, segundo a polícia, foram encontradas uma pistola com numeração raspada e munição de fuzil.

De acordo com o delegado Mauro Ramos, da Delegacia Fluvial, o cabo vinha sendo monitorado. Ele é suspeito de comercializar armamento ilegal em grupos de WhatsApp. O delegado informou ainda que existe histórico de desaparecimento de armas em batalhões onde o militar atuou, como em Laranjal do Jari, de onde foi transferido para o 1º BPM de Macapá.

Apesar da soltura, a liberdade foi concedida mediante uma série de restrições, como uso de tornozeleira eletrônica, horário de recolhimento domiciliar e proibição de exercer a atividade armado.

A Polícia Militar foi procurada pelo Portal SelesNafes.Com para comentar o caso, mas ainda não havia se manifestado até o fechamento desta matéria. O portal também tenta localizar a defesa do policial.