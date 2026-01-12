Laranjal do Jari terá Praça do Batistério

Espaço para eventos religiosos é uma das obras de um pacote de R$ 10 milhões anunciados pelo senador Randolfe Rodrigues (PT) e o prefeito Teddy Marcel (União)

De Macapá (AP)

O senador Randolfe Rodrigues (PT) esteve em Laranjal do Jari (286 km de Macapá) ao lado do prefeito Teddy Marcel (União), no último fim de semana, para anunciar um pacote de investimentos que soma quase R$ 10 milhões em emendas destinadas ao município. A programação reuniu inaugurações, assinatura de ordem de serviço e entrega de equipamentos, com foco em infraestrutura, saúde e melhoria da qualidade de vida da população.

O primeiro compromisso foi a assinatura da ordem de serviço da Praça do Batistério, novo espaço de convivência projetado para sediar eventos religiosos e culturais. A obra recebe investimento de R$ 2 milhões e deve se tornar um novo ponto de encontro comunitário no município.

Na área da saúde, Randolfe entregou 14 motos para reforçar o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, ampliando o alcance do SUS, principalmente nas regiões mais distantes. O investimento foi de R$ 200 mil.

“O agente de saúde é o coração do SUS, e dar a ele condições de chegar a cada família é nossa obrigação. Só em Laranjal, já investimos cerca de R$ 12 milhões na saúde.”, afirmou o senador, durante a entrega das chaves aos profissionais.

Estrada da Padaria

A agenda também destacou obras de mobilidade e transporte. Com investimento de R$ 5,6 milhões, foi autorizado o início da pavimentação da Estrada da Padaria, acesso estratégico que conecta a Comunidade da Padaria e a Cachoeira de Santo Antônio, reduzindo a dependência histórica do transporte fluvial e garantindo mais segurança no deslocamento.

Encerrando a visita, Randolfe inaugurou a Passarela do Morro do Macaco, no bairro das Malvinas. A obra, de R$ 2 milhões, busca solucionar problemas antigos de alagamentos e dificuldades de locomoção em uma das áreas mais tradicionais da cidade.

“O senador Randolfe tem sido um aliado fundamental. Essas obras são a prova de que, quando há união e compromisso, a gente traz transformação real para nossa gente”, declarou o prefeito Teddy Marcel.