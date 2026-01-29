Macapá ganhará nova subestação com redundância para garantir distribuição de energia

De Macapá (AP)

A distribuição de energia terá uma nova subestação em Macapá. A construção está sendo conduzida pela CEA Equatorial na zona norte, próximo ao bairro Amazonas. O empreendimento de R$ 19 milhões faz parte do plano de modernização da rede elétrica que compreende todos os municípios.

O complexo terá um transformador de 20/26 MVA e cinco alimentadores. Com a entrada em operação da Subestação Amazonas, haverá um aumento de 25% na capacidade de distribuição de energia.

A obra vai beneficiar diretamente cerca de 25 mil unidades consumidoras, ou seja, mais de 100 mil pessoas, em bairros como Brasil Novo, Jardim Felicidade, Ipê, Morada das Palmeiras, Amazonas e Infraero II.

Outras obras em andamento vão reforçar a ligação da subestação ao sistema elétrico que abastece a capital. Estão sendo construídas novas linhas ao longo de 1,5 quilômetro. Em caso de pane em uma das linhas, a empresa afirma que a outra conseguirá manter o fornecimento.

A previsão é que a Subestação de Energia Amazonas seja concluída no primeiro semestre de 2026.