Mãe é morta pelo filho dependente químico após negar dinheiro

Thiago e 'Dona Lúcia', como era conhecida a comerciante que tinha uma lanchonete e sustentava a família; crime ocorreu em Vitória do Jari nesta sexta, 30

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um crime brutal chocou os moradores do município de Vitória do Jari, no sul do Amapá, nesta sexta-feira (30). Um homem, identificado nas redes sociais como Thiago Tjotta, foi preso em flagrante, suspeito de assassinar a própria mãe a golpes de faca. A vítima, conhecida carinhosamente na região como Dona Lúcia, era proprietária de uma lanchonete e responsável pelo sustento da família.

De acordo com informações preliminares, após o ataque, o suspeito se trancou em um dos cômodos da residência da família e ameaçou tirar a própria vida. A cena atraiu dezenas de moradores indignados, que cercaram o imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e, após um intenso trabalho de negociação e contenção, conseguiu efetuar a prisão do suspeito. Thiago foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Motivação: dependência química

O secretário de Segurança Pública do Amapá (Sejusp), delegado Cézar Augusto Vieira, confirmou que a principal linha de investigação aponta para um crime motivado pelo vício em entorpecentes.

“Pelas primeiras informações acolhidas, o filho, sem ter condições de adquirir a droga para consumo, acabou ceifando a vida da própria mãe, que não dispôs desse recurso”, afirmou o secretário.

Vieira classificou o ato como um “crime covarde” e reforçou a necessidade de denúncias para combater a violência doméstica e o tráfico de drogas no estado.

Amigos da família relataram ao Portal SelesNafes.Com que Dona Lúcia lutava há alguns anos para ajudar o filho a sair do vício. Ela era conhecida pela gentileza com que tratava a todos e, especialmente, pela bondade.

A Polícia Civil agora trabalha na perícia do local e na coleta de depoimentos para concluir o inquérito. A dinâmica exata do crime e a motivação oficial deverão ser detalhadas em nota pelas autoridades policiais nas próximas horas. O caso é tratado inicialmente sob o contexto de violência doméstica e familiar.