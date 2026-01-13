Mãe pede proteção após ameaças do ex-companheiro em Macapá

Sem poder trabalhar e temendo novas ameaças, a vítima faz apelo por ajuda para garantir alimentação e roupas ao recém-nascido

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma moradora do habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá, precisou pedir ajuda da polícia. Ela relatou que vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro, pai de seu bebê. Segundo a jovem, o relacionamento de 10 meses foi marcado por um histórico de violência, o que a levou a romper definitivamente com o agressor.

Do convívio conturbado nasceu o pequeno Ravi Zeeyden, no último dia 25. Era Natal e a mãe passou mal devido às agressões sofridas. Ela entrou em trabalho de parto de forma inesperada. O bebê acabou nascendo dentro do apartamento onde ela mora, em um parto improvisado realizado pelo sargento Zeeyden, do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, que estava de plantão e patrulhava pela região quando foi acionado às pressas pelo avô do recém-nascido. Sem tempo hábil para chegar ao hospital, o policial realizou o procedimento no chão da residência.

Em homenagem ao ato de coragem do militar, o bebê recebeu o nome Ravi Zeeyden.

Agora, separada e emocionalmente abalada, ela teme pela própria vida. Apesar de já ter registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil, ela diz que a medida protetiva solicitada ainda não foi oficialmente aplicada.

Enquanto aguarda ser chamada pela Delegacia Especializada de Assistência à Mulher, a jovem conta com a colaboração do sargento que realizou o parto e com rondas frequentes da Polícia Militar na área, já que o ex-companheiro teria prometido retornar.

No colo da mãe e alheio à tensão que envolve seus primeiros dias de vida, o pequeno Zeeynden está precisando de doações. Sem poder trabalhar e temendo ser atacada a qualquer momento pelo ex-companheiro, a mãe pede a contribuição de quem possa ajudar nas compras de alimentos e roupinhas para o bebê.

O telefone disponibilizado é (96) 99119-2188 falar com a avó do bebê.