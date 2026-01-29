Maldade: Encharcado, cachorro tenta se proteger da chuva em loja, mas é expulso por homem

Vídeo gravado em Santana mostra homem impedindo cachorro de rua de se abrigar sob marquise

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A ferida deixada pela morte brutal do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, ainda não cicatrizou no imaginário popular, mas o desrespeito à vida animal continua a registrar novos episódios. Desta vez, um vídeo gravado na Rodovia Salvador Diniz, em Santana (AP), flagrou o momento em que um homem impede um cachorro de rua de se proteger de uma forte chuva.

As imagens, que circulam nas redes sociais nesta quinta-feira (29), mostram o animal tentando buscar abrigo sob a marquise de uma loja de materiais de construção, localizada no trecho entre o Igarapé da Fortaleza e o Provedor 1.

No vídeo, é possível observar o cão — visivelmente encharcado — tentando se aproximar da cobertura para se secar. No entanto, um homem que estava no local expulsa o animal repetidamente, forçando-o a retornar para o meio do temporal.

“Como existe gente ruim nessa vida, tem um cachorrinho bem ali e tá querendo ficar ali embaixo. Aquele ‘raparigo’ não quer deixar o bicho ficar lá. Tá expulsando ele. Um peste desse aí não é gente não, arriscado até o carro bater o cachorro, expulsando pro meio da rua o bicho”, narra a pessoa que registrou as imagens, referindo-se ao perigo constante da rodovia, conhecida pelo fluxo intenso de veículos.

O caso ocorre na mesma semana em que o Brasil acompanhou com indignação a morte de Orelha, um cão de 10 anos agredido por adolescentes em Santa Catarina. Enquanto lá a população clama por justiça, em Santana o registro levanta o debate sobre a omissão de socorro e a falta de empatia com animais em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados pode levar a penas de reclusão. Expor o animal a risco iminente de atropelamento ao expulsá-lo de um abrigo durante intempéries pode ser interpretado como uma forma de crueldade.

Posicionamento

Até o fechamento desta edição, a reportagem tentou contato com a gerência da loja de materiais de construção para entender se o homem que aparece nas imagens é funcionário do estabelecimento e qual o posicionamento da empresa sobre o ocorrido. O espaço permanece aberto para manifestações.