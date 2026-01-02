Mangueira faz releitura do Hino do Amapá reunindo a identidade cultural do estado

Clipe lançado pelo governo reúne vozes da Estação Primeira de Mangueira e personagens que representam a diversidade do Amapá em todos os 16 municípios

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Estação Primeira de Mangueira deu um presente simbólico ao Amapá. Na voz do intérprete oficial da escola do Rio de Janeiro, Douglas Diniz, a agremiação gravou uma releitura do Hino do Amapá em ritmo de samba-enredo, que deu origem a um clipe produzido pelo Governo do Estado.

O vídeo foi lançado nas redes sociais. As vozes e arranjos foram gravados no Rio de Janeiro, enquanto as imagens foram captadas durante a última visita dos músicos ao Amapá.

A produção faz um passeio afetivo e visual pelas diversas expressões culturais do estado — do esporte às tradições religiosas, do empreendedorismo às manifestações comunitárias — reunindo personagens que representam os 16 municípios. Muitos deles não são figuras nacionalmente conhecidas, mas têm forte reconhecimento em suas regiões.

Entre os destaques estão nomes como a chef de cozinha Flora, o apresentador Alcimar Monteiro, ícone do município de Amapá, o Tio Gigante, de Santana, além de moradores de Mazagão Velho, indígenas de Oiapoque e Pedra Branca do Amapari — região que abriga o Parque do Tumucumaque.

A secretária de Cultura do Amapá, Clícia Di Micelli, explica que a seleção de personagens foi pensada para refletir o sentimento de pertencimento.

“Abraçamos todas as formas de representação desse estado que é múltiplo, para o amapaense se enxergar”, destacou.

Segundo ela, a proposta foi valorizar pessoas que constroem a cultura cotidiana do Amapá — dos palcos populares às tradições comunitárias — dando ao hino uma nova leitura sem perder sua essência simbólica.