Meninas de 14 anos são apreendidas com drogas em casa usada para rituais de tortura

Adolescentes tentaram esconder a idade durante abordagem do GTA e foram encontradas em casa usada como ponto de tráfico e pelo ‘tribunal do crime’

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O envolvimento precoce de jovens com o crime organizado ganhou um capítulo alarmante nesta segunda-feira (12), no município de Santana. Durante uma operação do Grupo Tático Aéreo (GTA) para encerrar uma sessão de tortura em uma área de pontes, duas adolescentes de apenas 14 anos foram apreendidas atuando em uma base de facção criminosa.

O que chamou a atenção das autoridades foi a tentativa deliberada das jovens de ocultar a menoridade durante a abordagem na Travessa 26, no bairro Provedor.

“No momento da apreensão, elas falaram serem maiores de idade. Uma disse que tinha 19 anos e a outra 21. Somente na delegacia, após a verificação, constatou-se que ambas tinham apenas 14 anos”, afirmou o capitão Bryan Fonseca, subcoordenador do GTA.

As adolescentes não estavam apenas presentes no local, mas participavam ativamente da logística do grupo. Uma delas foi flagrada com uma sacola contendo dezenas de porções de cocaína e dinheiro em espécie.

Tribunal

A residência onde estavam, na área de pontes, era, na verdade, um quartel-general do crime organizado. Ali, segundo as investigações, o tráfico de drogas se misturava a rituais de violência extrema. Enquanto maconha e crack eram preparados para a venda, a casa servia de cativeiro para o “Tribunal do Crime”, onde as regras da facção eram impostas sob tortura. As frequentes reuniões no local tinham um objetivo claro: planejar ofensivas criminosas e amedrontar a vizinhança, garantindo o silêncio e a impunidade dos infratores.

A polícia chegou ao local após denúncias de moradores que não suportavam mais ouvir os gritos de Alan Rodrigues de Carvalho, o “Lorinho”. Ele estava sendo torturado há três dias por determinação da cúpula da facção. Embora a vítima tenha sido liberada antes, os rastros da violência e a presença das menores confirmaram o que tinha ocorrido.

Além das duas adolescentes, dois homens de 21 e 23 anos foram presos em flagrante. As jovens foram encaminhadas ao CIOSP de Santana para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).