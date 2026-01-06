Morre Dona Filó, educadora e costureira icônica de Macapá, aos 77 anos

Educadora unia a paixão pelo ensino com a arte da costura; ela deixa seis filhos e um legado de formação de gerações.

Por RODRIGO DIAS

A família de Filomena Almeida de Azevedo, carinhosamente conhecida por todos como Dona Filó, anunciou seu falecimento. Aos 77 anos, a educadora e costureira partiu na madrugada de segunda-feira (5), em decorrência de um quadro avançado de câncer no pulmão.

Natural de Macapá e filha de Raimunda Monteiro Almeida e José Gabriel de Almeida, Dona Filó foi uma figura central na vida de muitos amapaenses. Seja através do giz nas salas de aula ou da tesoura em seu ateliê, sua trajetória foi marcada pelo serviço ao próximo e pela alegria contagiante.

Dona Filó era uma profissional versátil. No bairro Pacoval, manteve por anos seu ateliê na Rua Guanabara, onde transformava tecidos em arte. Mas foi na educação que ela plantou sementes que floresceram por toda a cidade.

O reconhecimento de seu trabalho como professora era constante. Um dos momentos mais emocionantes de seus últimos dias ocorreu dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde a enfermeira que cuidava dela a reconheceu como sua antiga mestra. O reencontro selou o ciclo de uma vida dedicada a formar cidadãos.

Se na rua ela era a professora e a costureira, em casa ela era o pilar. Conhecida por gostar de cantar, dançar e manter a casa sempre cheia de amigos, Filó deixa uma família extensa e unida. São 6 filhos (2 homens e 4 mulheres); 14 netos; 1 bisneto e um bisneto a caminho.

Despedida

O velório foi realizado durante a segunda-feira (05), reunindo familiares, colegas de profissão, amigos e ex-alunos que prestaram suas últimas homenagens. O sepultamento ocorreu às 16h30 no Cemitério Nossa Senhora da Conceição.

Em nota de pesar, a família agradeceu o carinho recebido e celebrou a memória de uma mulher que, mesmo diante das dificuldades, nunca perdeu o sorriso e o amor pela vida.