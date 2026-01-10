Morre o idoso que recebeu injeção errada

Juacy tinha 87 anos. Família denuncia erro médico e afirma que alergia a diclofenaco constava na ficha do paciente

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá

Morreu no fim da tarde desta sexta-feira (9) o idoso Juacy Santos, de 87 anos, que recebeu por engano uma injeção de diclofenaco de sódio durante atendimento de urgência no Hospital de Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá. A família afirma que houve erro médico e cobra responsabilização pelo caso.

Juacy estava internado desde o dia 30 de dezembro, quando passou mal em casa e foi levado pelos filhos à unidade hospitalar, em Santana. Segundo familiares, ainda na triagem foi informado à equipe que o paciente era alérgico a diclofenaco. Apesar disso, o médico teria prescrito Voltaren injetável, medicamento à base da substância, e a injeção acabou sendo aplicada pela equipe de enfermagem, mesmo com a informação da alergia registrada na ficha do paciente.

Segundos após a aplicação, o aposentado relatou intensa coceira na cabeça e, em seguida, sofreu uma parada cardíaca. Ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu inconsciente até a confirmação da morte, nesta sexta-feira.

A notícia do falecimento provocou revolta entre familiares. Houve discussão com funcionários da unidade, e a coordenação acionou duas equipes da Polícia Militar para conter os ânimos. De acordo com a PM, não houve registro de agressões físicas.

Em nota divulgada anteriormente, a direção do Hospital de Santana informou que o caso está sendo apurado internamente. A família de Juacy Santos afirma que vai buscar providências legais para que as circunstâncias da morte sejam investigadas e eventuais responsabilidades sejam esclarecidas.