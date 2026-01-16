Morre preparador físico do Águia de Marabá; técnico fica gravemente ferido

Ônibus que levava a delegação sub-20 do Águia de Marabá colidiu com uma carreta parada sem sinalização

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O ônibus que transportava jogadores e integrantes da comissão técnica do time sub-20 do Águia de Marabá se envolveu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (15). A delegação retornava da Copa São Paulo de Futebol Júnior com destino a Marabá, no sudeste do Pará, quando a colisão ocorreu no estado do Tocantins, nas proximidades do município de Crixás.

De acordo com informações preliminares, uma carreta estava parada na rodovia sem sinalização adequada. O ônibus acabou colidindo frontalmente com o veículo de carga. Vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local mostram a parte dianteira do ônibus bastante danificada após o impacto.

Em nota oficial, o Águia de Marabá confirmou a morte de Hecton Alves, preparador físico da equipe sub-20, que não resistiu aos ferimentos. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido, foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para atendimento médico em uma cidade próxima.

Segundo o clube, nenhum jogador sofreu ferimentos graves. A diretoria informou que acompanha de perto a situação e presta assistência aos atletas e aos familiares dos envolvidos.

“O clube manifesta profundo pesar pelo falecimento de um integrante da comissão técnica. A perda nos causa imensa dor e consternação neste momento de tristeza”, diz um trecho da nota divulgada pelo Águia de Marabá. A equipe também declarou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.