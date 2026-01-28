Morte de mulher indígena em comunidade Waiãpi é investigada pela polícia

Por JORGE ABREU, especial para SelesNafes.Com

A Polícia Civil do Amapá investiga a morte de uma mulher indígena da etnia Waiãpi na aldeia Aramirã, zona rural do município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá. A investigação trata o caso, inicialmente, como possível homicídio.

A ocorrência foi registrada no último domingo (25). A polícia afirma que aguarda os resultados da perícia para confirmar a causa da morte. Ninguém foi preso até agora. A identidade da vítima não foi divulgada.

“Até o presente momento, não é possível afirmar as causas do óbito, tampouco, caso venha a ser confirmada a ocorrência de crime, as circunstâncias, autoria ou eventual motivação”, diz nota da Polícia Civil.

Segundo o delegado Flávio Nery, de Pedra Branca, o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) confirmou a morte da mulher ainda no local. Ele destaca que o caso é investigado sob sigilo e aguarda mais informações para o prosseguimento.

“A vítima foi socorrida por integrantes da aldeia. O Dsei tentou reanimar a mulher, mas não teve êxito”, disse.

“O fato foi registrado como homicídio. Contudo, não há elementos concretos, verossímeis ainda, para dizer se de fato houve homicídio.”