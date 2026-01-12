Motociclista morre em acidente de trânsito e Santana registra a primeira vítima fatal do ano

Colisão ocorreu na esquina da rua Everaldo Vasconcelos com a avenida Das Nações, no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA

De Santana (AP)

O município de Santana, a 17 km de Macapá, registrou na manhã deste domingo (11), a primeira morte do ano decorrente de acidente de trânsito. A ocorrência foi registrada no final da manhã, em um cruzamento bastante movimentado do bairro Fonte Nova, na zona norte da cidade.

Segundo informações de populares, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida das Nações com a Rua Everaldo Vasconcellos e envolveu uma caminhonete do tipo picape e uma moto. De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria avançado a via preferencial e acabou sendo atingido violentamente pelo veículo. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada ao asfalto.

O condutor do carro recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Santana e mais tarde, se apresentou no Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP), de Santana, onde foi submetido ao teste de etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito do motociclista.

A vítima do acidente foi identificada como William Sodré da Silva, de 32 anos, e era figura bastante conhecida na comunidade do bairro Fonte Nova. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.