Motoqueiro com descarga barulhenta é preso após manobras arriscadas e avanço de sinal

Por RODRIGO DIAS, de Macapá

Na madrugada deste domingo (4), uma perseguição policial terminou com a detenção de um jovem de 21 anos na área central da capital. Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), a ocorrência teve início por volta de 00h50, durante um patrulhamento ostensivo de rotina.

A guarnição avistou dois indivíduos em uma motocicleta praticando direção perigosa. Além das manobras arriscadas, o veículo causava transtornos sonoros devido ao excesso de ruído no escapamento (descarga livre).

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram uma tentativa de fuga em alta velocidade. De acordo com o relatório policial, o condutor avançou semáforos vermelhos e desrespeitou diversas normas de trânsito, colocando em risco a própria vida e a de pedestres e motoristas que circulavam pela região.

Durante o acompanhamento tático, os indivíduos ignoraram os sinais sonoros e luminosos da viatura. Diante da resistência e do risco iminente de um acidente grave, os policiais utilizaram o uso progressivo da força, realizando disparos com munição de menor potencial ofensivo (não letal) para interromper a fuga.

A estratégia obteve êxito e a dupla foi contida logo em seguida. Após a abordagem, o passageiro foi liberado no local após averiguação. O condutor, identificado como Matheus Vinícius Vasconcelos, de 21 anos, foi preso em flagrante.

Ele foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais e deverá responder por desobediência, direção perigosa e outras infrações administrativas de trânsito. A motocicleta também foi submetida às medidas administrativas cabíveis.