Motorista de aplicativo é indiciado por se recusar a levar cadeira de rodas e ofender passageiro

Caso ocorreu em frente à Associação dos Deficientes Físicos do Amapá; vítima relata humilhações, ameaças e impedimento de solicitar outra corrida após a recusa do transporte

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motorista de aplicativo foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá, nesta quinta-feira (29), pelos crimes de discriminação e injúria contra uma pessoa com deficiência. O caso ocorreu em outubro de 2025, em frente à Associação dos Deficientes Físicos do Amapá (ADFAP), no bairro Central de Macapá.

Segundo a investigação, o motorista se recusou a transportar a cadeira de rodas do passageiro, mesmo sem qualquer justificativa legal. Para agravar a situação, ele manteve a corrida ativa no aplicativo, impedindo que a vítima solicitasse outro veículo, o que aumentou o constrangimento e a sensação de impotência.

Ainda conforme o relato feito à polícia, após a recusa, o acusado passou a ofender o passageiro com expressões pejorativas relacionadas à sua condição física, além de proferir ameaças, causando humilhação, medo e profundo abalo emocional à vítima.

O caso foi investigado pela delegada Lívia Pontes, da 5ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Avenida Setentrional, no bairro Pedrinhas, que concluiu pelo indiciamento do acusado.

A Polícia Civil reforça que discriminação e injúria contra pessoas com deficiência são crimes previstos em lei. O artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão – LBI) estabelece pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, para quem praticar, induzir ou incitar preconceito contra PCD. A pena pode ser aumentada em um terço se a vítima estiver sob cuidado ou responsabilidade do agressor.

O caso chama atenção sobre a necessidade de respeito, inclusão e cumprimento da lei, especialmente em serviços essenciais como o transporte por aplicativo.