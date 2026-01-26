MP reserva quase R$ 800 mil para ofensiva contra corrupção em 2026

Portaria do procurador geral Alexandre Monteiro foi assinada no último dia 22 de janeiro

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Em um movimento que reforça o combate aos desvios de recursos públicos, o Ministério Público do Amapá aprovou orçamento de R$ 727 mil para 2026 destinado exclusivamente a ações contra a corrupção e a improbidade administrativa.

A verba será executada por meio do Fundo de Combate à Improbidade Administrativa e à Corrupção, instrumento estratégico que sustenta investigações, ações judiciais e medidas de controle sobre a gestão pública.

A portaria que blinda esse valor no orçamento deste ano foi assinada pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Monteiro, e publicada com efeitos retroativos a 2 de janeiro.

O detalhamento das despesas mostra que os recursos serão aplicados na estruturação técnica do Ministério Público, incluindo compra de equipamentos, custeio de serviços especializados e suporte a decisões judiciais. Na prática, o orçamento fortalece a capacidade operacional do MP para investigar contratos, acompanhar políticas públicas e atuar judicialmente contra gestores e agentes envolvidos em irregularidades.