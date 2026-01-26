Mulher que vendia drogas no pátio de casa é presa pela Rotam

Mulher de 26 anos foi presa em flagrante após tentar fugir para dentro de casa, onde a Rotam encontrou drogas e uma balança de precisão

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de sábado (23), durante patrulhamento da Rotam no bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

O flagrante ocorreu em uma área de pontes que divide as avenidas das Nações e Dom Pedro. Com a aproximação da viatura policial, alguns suspeitos que estavam em frente a uma residência correram. No entanto, Maria Júlia do Carmo Cabral, de 26 anos, foi alcançada no momento em que tentava entrar no imóvel.

No pátio da casa, sobre uma mesa, os policiais encontraram duas porções de entorpecentes. Questionada, a suspeita confessou ser a proprietária da residência e do material ilícito. Em seguida, ela conduziu os militares até outro compartimento do imóvel, onde foi localizada uma porção maior da droga, além de uma balança de precisão, guardadas dentro de uma caixa no interior de um guarda-roupa.

Ainda segundo Maria Júlia, o material havia sido recebido recentemente e seria repassado a outra pessoa. Diante da confissão e do material apreendido, ela foi conduzida algemada à delegacia, em razão da possibilidade de fuga.