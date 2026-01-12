Mulheres são detidas com drogas e dinheiro próximo a colégio militar

Polícia conseguiu abordar dupla em região conhecida como “Beco da Berinjela”, área de intenso tráfico de drogas e armas

Por JONHWENE SILVA

De Santana (AP)

Duas mulheres acabaram presas suspeitas de tráfico de entorpecentes durante uma ação policial realizada na Avenida Amapá, na lateral do Colégio Militar Afonso Arinos, no local conhecido como “Beco do Beringela”, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá. A ocorrência se baseou em uma denúncia anônima e com a dupla, foram encontradas substâncias supostamente entorpecentes.

De acordo com as informações repassadas pelo denunciante, as suspeitas estariam comercializando droga em plena luz do dia. As características informadas indicavam que uma das mulheres era loira e tatuada, enquanto a outra era negra, de cabelos curtos, vestindo short. Com base nestas características, a PM conseguiu abordar as duas em frente a uma residência conhecida como “Berinjela”, apontada pela polícia como área de intenso tráfico de drogas e armas.

Na busca pessoal e numa casa abandonada próxima ao local, foram encontrados com uma das suspeitas, identificada como Diene Nascimento Dias, um frasco transparente contendo 63 porções de substância semelhante a crack, além de R$ 100 em dinheiro trocado. Com a outra mulher, identificada como Quezia Nascimento, foram apreendidos R$ 211,90 em espécie, duas porções de pedras embaladas em plástico e quatro aparelhos celulares de diferentes marcas e cores.

As duas mulheres foram conduzidas sem o uso de algemas até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana onde estão à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.