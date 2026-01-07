Mulheres suspeitas de integrar facção são alvo de operação no Amapá

Da REDAÇÃO
Um grupo de mulheres suspeito de integrar uma organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Amapá deflagrada na manhã desta terça-feira (6), em Macapá. A ação, batizada de “Caixa de Pandora”, resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e de um mandado de prisão preventiva, todos contra investigadas apontadas como ligadas ao crime organizado.
As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Infraero II, Brasil Novo, Cidade Nova e Universidade, em Macapá, além de um endereço no município de Santana. Durante uma das diligências, a polícia apreendeu uma pistola calibre .40 que estava em posse de um menor de idade, que foi encaminhado ao Ciosp de Santana para os procedimentos cabíveis.
Segundo o delegado Leonardo Alves, a ação é um desdobramento da prisão em flagrante de uma mulher conhecida como “Pandora”, ocorrida em julho de 2025, no bairro Cidade Nova. A partir desse caso, as investigações avançaram e permitiram identificar outras mulheres supostamente envolvidas com o crime organizado.
A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, que atuam em conjunto na Operação Protetor.
A Polícia Civil informou que o Poder Judiciário foi comunicado sobre o cumprimento dos mandados e que as investigações seguem em andamento, com a possibilidade de novos desdobramentos a partir do material apreendido e das informações coletadas durante a operação.