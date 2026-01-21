Mutirão do governo federal levará serviços de saúde e cidadania à Zona Norte de Macapá

Com a presença de ministros, ação reúne atendimentos do INSS, vacinação, consultas médicas, emissão de documentos, orientação jurídica e outros serviços gratuitos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Macapá se prepara para sediar, nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), a terceira edição da ação interministerial “Brasil na Rua”. O evento, que acontece na Escola Estadual Maria Neuza Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade I, é fruto de uma cooperação estratégica entre o Governo Federal e o Governo do Amapá.

A iniciativa busca descentralizar o acesso a direitos fundamentais, trazendo para a Zona Norte da capital uma estrutura robusta de atendimento direto ao cidadão.

Durante os dois dias de programação, das 10h às 18h, a população terá acesso a uma ampla gama de serviços essenciais reunidos em um só lugar.

Entre os destaques estão os atendimentos e perícias médicas do INSS, fundamentais para quem busca regularizar benefícios previdenciários. Na área da saúde, o público contará com vacinação para todas as idades, consultas através do programa “Agora Tem Especialistas”, cuidados bucais pelo “Mais Sorriso”, além do suporte especializado da “Carreta Delas” e do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap).

A ação também contempla outras frentes de cidadania e bem-estar. A Carreta da Defensoria Pública estará disponível para orientações jurídicas, enquanto jovens poderão emitir o ID Jovem para garantir benefícios de meia-entrada e transporte.

Até mesmo o cuidado com os animais de estimação foi incluído na pauta, com a oferta de microchipagem gratuita para cães e gatos.

Essa diversidade de serviços reflete o compromisso da gestão estadual em integrar políticas públicas que facilitem a vida do amapaense.

Ministros

O peso político do evento é reforçado pela presença de três ministros de Estado: Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Ao lado do governador Clécio Luís, as autoridades acompanharão os atendimentos, simbolizando o alinhamento entre as esferas federal e estadual.

Para participar, o cidadão deve se dirigir ao local portando documentos oficiais com foto, CPF e comprovante de residência.