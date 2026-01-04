Não deixe o medo te dominar

Samuel 27

“O inimigo do meu inimigo é meu amigo”. Você já deve ter ouvido essa frase. Em Samuel 27, Davi seguiu essa máxima em sua fuga do rei Saul. O salmista, acompanhado de seus 600 companheiros de fuga, decidiu de esconder na terra dos filisteus, inimigos mortais dos hebreus. Essa passagem mostra um momento de fraqueza de Davi, que tomou decisões motivadas pelo medo, esquecendo-se que Deus havia lhe prometido o trono de Israel. Tenha um ótimo domingo (4) com nosso Senhor Deus e Salvador Jesus!