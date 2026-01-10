“Não é meu”, diz aposentado à procura de quem perdeu notas de R$ 100 em Macapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Em um gesto que reafirma a integridade e a solidariedade, o policial civil aposentado Amos Guimarães, de 55 anos, está à procura de uma pessoa que perdeu uma quantia em dinheiro na manhã deste sábado (10), na zona sul de Macapá.

As cédulas de R$ 100 foram encontradas por Amos por volta das 8h, no chão, a cerca de dois metros de um caixa eletrônico 24h situado dentro do Supermercado Maracá, localizado na rotatória do bairro Jardim Marco Zero.

Morador do bairro da Fazendinha, Amos contou que o episódio ocorreu após ele deixar o filho no trabalho. No caminho de volta, parou no estabelecimento para comprar pão quando avistou o dinheiro próximo ao terminal bancário. Como as notas foram encontradas sem qualquer documento de identificação, ele decidiu utilizar as redes sociais para localizar o proprietário.

“O dinheiro não é meu e a pessoa pode estar precisando para comer ou comprar remédios”, afirmou o aposentado.

Para garantir que o valor retorne às mãos certas, Amos optou por não revelar o montante total encontrado. Segundo ele, essa é uma medida de segurança para que o verdadeiro dono consiga comprovar a quantia exata no momento da devolução.

Com a ajuda de um amigo, Amos teve acesso preliminar a imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. O registro mostra que a pessoa que deixou o valor cair é uma senhora. O policial aposentado já solicitou formalmente o acesso às imagens completas para auxiliar na identificação.

Se você perdeu uma quantia em dinheiro no Supermercado Maracá do Marco Zero na manhã deste sábado, ou conhece alguém que passou por essa situação, pode entrar em contato diretamente com Amos Guimarães.

Contato: (96) 99106-1670 (Ligação ou WhatsApp)