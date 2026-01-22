“Não é questão partidária, é levar direito para o povo”, afirma Boulos durante mutirão no Amapá

Escola no Jardim Felicidade vira ponto de encontro entre governo federal, estado e população, com serviços levados direto ao bairro

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Escola Estadual Maria Neuza Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade I, transformou-se nesta quinta-feira (22) no centro da presença do Governo Federal no Amapá. A terceira edição do programa “Brasil na Rua” iniciou suas atividades com o objetivo de romper barreiras burocráticas e levar políticas públicas diretamente aos bairros e periferias. A ação, que segue até amanhã (23), é uma parceria estratégica entre o Governo Federal e o Governo do Estado.

O evento conta com a presença de uma comitiva de peso, incluindo os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), além do governador Clécio Luís e do senador Randolfe Rodrigues.

Durante a abertura, o ministro Guilherme Boulos destacou que a iniciativa atende a um pedido direto do presidente Lula para descentralizar a gestão.

“O governo não tem que estar só lá em Brasília. Tem que estar aqui, na Zona Norte de Macapá, nas comunidades e periferias. Muitas vezes o povo está na fila, tem a burocracia ou falta informação. O ‘Brasil na Rua’ traz essas políticas para onde o povo está”, afirmou Boulos.

O ministro ressaltou serviços práticos presentes no mutirão, como o programa Pé-de-Meia (poupança para estudantes do MEC), renegociação de dívidas com a Caixa Econômica e o Reforma Casa Brasil, que oferece crédito para melhorias habitacionais. Boulos também celebrou a parceria local.

“Aqui estão 11 ministérios com programas do governo Lula. Diferente de outros lugares onde houve briga política, aqui o governador Clécio construiu junto com a gente, olhando para o povo. Não é questão partidária. É levar direito para o povo. Isso tem que estar além da briga”.

O governador Clécio Luís enfatizou que o momento atual do Amapá é de uma proximidade histórica com o governo federal.

“Nenhum governo brasileiro esteve tão presente como agora. Temos um ministro da terra, Waldez Góes, e lideranças como Randolfe e Davi Alcolumbre que fazem a diferença”, pontuou o governador.

Clécio destacou ainda o papel pedagógico da ação.

“Fazer uma ação como essa mostra que o serviço existe. Em tempos de desinformação, trazer o serviço para o bairro faz a pessoa saber que ela tem direito ao ‘Mais Sorriso’, à Defensoria ou a um programa federal”.

A moradora Simone da Silva Ramos viu o anúncio nas redes sociais e buscou oportunidades para o futuro.

“Vim atrás de oportunidade para os meus filhos e informações sobre o Reforma Casa. Para quem não tem tempo de ir até o Centro devido aos serviços domésticos, essa ação veio em boa hora”, relatou.

Mas não foram apenas os serviços para humanos que atraíram o público. A causa animal também ganhou destaque com a microchipagem e vacinação de pets. Ozi Araújo, moradora que se deslocou do bairro do Trem, na zona sul da capital, especialmente para a ação, comemorou o cuidado com seu animal de estimação.

“Quem ama seus animais teria que estar aqui. É a identidade, a coisa mais linda. Meu pet já foi microchipado, tomou a vacina e agora estou esperando a carteirinha dele. Quando vi a propaganda, já me programei. Agradeço ao Governo Federal e ao Governador Clécio por proporcionarem esse momento para nós e para os animaizinhos”, celebrou Ozi.

Mutirão de serviços: O que o cidadão encontra

A estrutura montada na Zona Norte oferece atendimentos das 10h às 18h. Entre os principais serviços estão:

Saúde: Vacinação, consultas com especialistas, saúde bucal e a “Carreta Delas”.

Previdência: Perícias médicas do INSS para agilizar a concessão de benefícios.

Cidadania: Emissão de ID Jovem e orientações jurídicas com a Defensoria Pública.

Causa Animal: Microchipagem gratuita para cães e gatos.

Como participar

Para acessar os serviços, os moradores devem comparecer à Escola Maria Neuza Carmo de Souza portando documentos oficiais com foto, CPF e comprovante de residência.