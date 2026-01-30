Nervosismo ao ver viatura leva jovem a jogar sacola com drogas e acabar preso

Suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da PM; sacola dispensada continha cocaína e maconha

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um jovem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação do 8º Batalhão da PM ocorrida na noite de quinta-feira (29), no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá. Segundo a PM, com a aproximação da patrulha por uma área periférica, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou fugir de forma brusca, arremessando ao chão uma sacola plástica.

Após busca pessoal e consulta nominal, o homem foi identificado como Douglas Lobato da Silva, de 21 anos. Com ele, os policiais informaram ter encontrado R$ 345 em dinheiro, escondidos no bolso do short, enquanto que na sacola dispensada, a equipe constatou que ela continha 14 porções de cocaína e 11 trouxinhas de maconha.

Questionado sobre a procedência dos entorpecentes, Douglas preferiu permanecer em silêncio, alegando temer represálias de uma facção criminosa atuante na região. Diante da materialidade do crime, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda durante a ocorrência, populares informaram à polícia que a residência do suspeito, localizada nas proximidades, funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Com autorização do preso, os policiais realizaram buscas no quarto dele e encontraram uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para o fracionamento e a comercialização de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, ao Ciosp do Pacoval onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.