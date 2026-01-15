Nova empresa terá desafio de servir 20 mil refeições por dia no Iapen

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A nova empresa que o governo do Amapá busca para retirar a Nutrimax, fornecedora acusada de oferecer alimentação precária ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), terá uma missão gigantesca pela frente: produzir, com qualidade, mais de 20 mil refeições por dia.

O Iapen tem números e desafios de uma pequena cidade. De acordo com levantamento do Portal SelesNafes.Com, o sistema conta atualmente com cerca de 4 mil presos e 1,3 mil servidores, entre pessoal administrativo, policiais penais e educadores.

Para combater o comércio de alimentos dentro do presídio — onde um litro de açaí chegava a custar R$ 100 — a direção do instituto proibiu a entrada de alimentos levados por familiares, já que muitos produtos acabavam nas prateleiras de mercearias improvisadas nas celas.

Como compensação, o instituto ampliou a alimentação para cinco refeições diárias, incluindo café da manhã, lanche, almoço, jantar e ceia (um novo lanche). A empresa recebia uma fatura mensal de R$ 4 milhões pelo serviço, o equivalente a R$ 32,50 pelas cinco refeições.

Nos últimos meses de 2024 começaram as reclamações sobre atrasos e a qualidade da alimentação. Marmitas abaixo do peso, com pouca ou nenhuma proteína, e muitas já estragadas e entregues com atraso de horas. Há relatos de intoxicação intestinal em um pavilhão inteiro, segundo policiais penais ouvidos pelo portal.

No último fim de semana, parentes dos detentos fizeram um grande protesto na porta do Cadeião masculino pedindo o retorno da entrega de alimentos pelas famílias, mas a direção afirma que não mudará a política e anunciou multas de R$ 1 milhão para a fornecedora.

Enquanto isso, o instituto lançou um aviso para que outras empresas enviem, por e-mail, preços que permitam o planejamento de uma nova contratação, enquanto não termina o processo de rescisão com a Nutrimax, iniciado no último dia 30 de dezembro.

Há urgência, por isso a contratação deverá ocorrer por dispensa de licitação, conduzida pela Secretaria Estadual de Compras e Licitações, que divulgará as datas para envio das propostas das empresas interessadas. Até agora, 11 empresas já mandaram propostas, incluindo a Nutrimax.