Nova orla de Tartarugalzinho deve virar cartão-postal em 2026

De Tartarugalzinho (AP)

As obras da nova orla de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, devem ser concluídas ainda neste ano. A expectativa é que o novo espaço se consolide como um dos principais pontos turísticos do município, criando oportunidades, movimentando o comércio e atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.

A construção do complexo foi viabilizada por meio de articulação política e investimento garantido por emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União), que assegurou recursos para transformar a área em um ambiente moderno, multifuncional e preparado para receber moradores e visitantes.

Estrutura para lazer, esporte e convivência

O projeto foi concebido para atender diferentes públicos, com foco em esporte, bem-estar, gastronomia e integração familiar. A estrutura inclui:

Restaurante, lanchonete e quiosques tipo “maloca” , ampliando as opções de alimentação e comércio;

Academia ao ar livre , incentivando atividades físicas;

Quadra poliesportiva e quadra de vôlei ;

Rampa de skate , voltada ao público jovem;

Playground infantil , garantindo espaço seguro para crianças;

Espaço pet , para lazer de famílias com animais;

Pátio multiuso e pergolados, para eventos e áreas de descanso.

Rampa náutica e potencial turístico

Uma das novidades destacadas no projeto é a inclusão de uma rampa náutica, que facilitará o acesso de embarcações e deve fortalecer o turismo fluvial, além de incentivar atividades ligadas à pesca e ao transporte na região.

Além da infraestrutura de lazer, a orla contará com melhorias urbanísticas completas, como paisagismo, pavimentação moderna, letreiros turísticos e redes elétrica e hidráulica atualizadas, garantindo funcionamento eficiente de toda a área.

A gestão municipal comemora o avanço do projeto e ressalta a importância do investimento para o futuro da cidade.