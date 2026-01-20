Nova orla de Tartarugalzinho deve virar cartão-postal em 2026

De Tartarugalzinho (AP)
As obras da nova orla de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, devem ser concluídas ainda neste ano. A expectativa é que o novo espaço se consolide como um dos principais pontos turísticos do município, criando oportunidades, movimentando o comércio e atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.
A construção do complexo foi viabilizada por meio de articulação política e investimento garantido por emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União), que assegurou recursos para transformar a área em um ambiente moderno, multifuncional e preparado para receber moradores e visitantes.
Estrutura para lazer, esporte e convivência
O projeto foi concebido para atender diferentes públicos, com foco em esporte, bem-estar, gastronomia e integração familiar. A estrutura inclui:
Restaurante, lanchonete e quiosques tipo “maloca”, ampliando as opções de alimentação e comércio;
Academia ao ar livre, incentivando atividades físicas;
Quadra poliesportiva e quadra de vôlei;
Rampa de skate, voltada ao público jovem;
Playground infantil, garantindo espaço seguro para crianças;
Espaço pet, para lazer de famílias com animais;
Pátio multiuso e pergolados, para eventos e áreas de descanso.
Rampa náutica e potencial turístico
Uma das novidades destacadas no projeto é a inclusão de uma rampa náutica, que facilitará o acesso de embarcações e deve fortalecer o turismo fluvial, além de incentivar atividades ligadas à pesca e ao transporte na região.
Além da infraestrutura de lazer, a orla contará com melhorias urbanísticas completas, como paisagismo, pavimentação moderna, letreiros turísticos e redes elétrica e hidráulica atualizadas, garantindo funcionamento eficiente de toda a área.
A gestão municipal comemora o avanço do projeto e ressalta a importância do investimento para o futuro da cidade.
“A nova orla é um investimento na qualidade de vida do nosso povo e no potencial turístico de Tartarugalzinho. Com o apoio do senador Davi, estamos tirando do papel um sonho de décadas”, destaca a gestão municipal.