Nova orla de Tartarugalzinho deve virar cartão-postal em 2026

20, janeiro, 2026
Com restaurante, quadras, skate e rampa náutica, obra promete impulsionar o turismo, gerar empregos e movimentar a economia do município
De Tartarugalzinho (AP)

As obras da nova orla de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, devem ser concluídas ainda neste ano. A expectativa é que o novo espaço se consolide como um dos principais pontos turísticos do município, criando oportunidades, movimentando o comércio e atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.

A construção do complexo foi viabilizada por meio de articulação política e investimento garantido por emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União), que assegurou recursos para transformar a área em um ambiente moderno, multifuncional e preparado para receber moradores e visitantes.

Obras em pleno andamento

Estrutura para lazer, esporte e convivência

O projeto foi concebido para atender diferentes públicos, com foco em esporte, bem-estar, gastronomia e integração familiar. A estrutura inclui:

  • Restaurante, lanchonete e quiosques tipo “maloca”, ampliando as opções de alimentação e comércio;

  • Academia ao ar livre, incentivando atividades físicas;

  • Quadra poliesportiva e quadra de vôlei;

  • Rampa de skate, voltada ao público jovem;

  • Playground infantil, garantindo espaço seguro para crianças;

  • Espaço pet, para lazer de famílias com animais;

  • Pátio multiuso e pergolados, para eventos e áreas de descanso.

Complexo inclui rampa e restaurante

Rampa náutica e potencial turístico

Uma das novidades destacadas no projeto é a inclusão de uma rampa náutica, que facilitará o acesso de embarcações e deve fortalecer o turismo fluvial, além de incentivar atividades ligadas à pesca e ao transporte na região.

Além da infraestrutura de lazer, a orla contará com melhorias urbanísticas completas, como paisagismo, pavimentação moderna, letreiros turísticos e redes elétrica e hidráulica atualizadas, garantindo funcionamento eficiente de toda a área.

A gestão municipal comemora o avanço do projeto e ressalta a importância do investimento para o futuro da cidade.

“A nova orla é um investimento na qualidade de vida do nosso povo e no potencial turístico de Tartarugalzinho. Com o apoio do senador Davi, estamos tirando do papel um sonho de décadas”, destaca a gestão municipal.

