Ocupante de moto abandona sacola com 1kg de drogas mas acaba preso

Material foi jogado durante a tentativa de fuga, além de uma balança de precisão

Por JONHWENE SILVA

A Polícia Militar do Amapá (PMAP) realizou, na tarde de domingo (4), a apreensão de aproximadamente 1,1 kg de substância supostamente entorpecente no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá. A ação integrada contou com apoio do serviço de inteligência da PM.

A ocorrência foi registrada por equipes da PM que receberam informações sobre o transporte de material ilícito. Durante diligências na área central de Santana, os policiais abordaram uma motocicleta. Um dos ocupantes tentou fugir, dispensando uma sacola no momento da tentativa de evasão, mas foi rapidamente alcançado.

Ao verificar o conteúdo da sacola, os policiais constataram que havia aproximadamente 1 quilo de substância suspeita de ser entorpecente, além de uma balança de precisão. Durante a abordagem, o suspeito que não teve o nome divulgado , resistiu à ação policial, sendo necessário o apoio de outras equipes.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp), de Santana.