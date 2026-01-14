Orla símbolo de Belém terá obras por 2 anos; trabalhadores temem queda no movimento

Por SELES NAFES, de Belém (PA)

Uma das comunidades mais turísticas do Pará terá uma reformulação em seu principal cartão postal. A orla do distrito de Icoaraci, a famosa “Vila Sorriso”, passará por uma completa restauração, que deve durar quase dois anos.

Banhada pelo rio Maguari, Icoaraci (a 20 km do centro de Belém) mantém vivo o maior polo de artesanato do Pará, além da orla da Praia do Cruzeiro, que concentra quase 50 bares e restaurantes, alguns instalados em casarões da época da borracha na chamada “1ª Rua”. No último 12, durante o aniversário de 410 anos de Belém, o governador Helder Barbalho (MDB) e o ministro das Cidades, Jáder Filho, assinaram a ordem de serviço para o início das obras.

O projeto será executado pelo Governo do Pará, com investimento federal de cerca de R$ 19 milhões.

As intervenções incluem a revitalização do calçamento, novo paisagismo, renovação dos espaços de comercialização de açaí, artesanato, tapioca e água de coco, além da criação de novos ambientes de lazer — entre eles, uma praia artificial.

Apesar da expectativa positiva para o setor do turismo ao término da restauração, funcionários de restaurantes demonstram preocupação com uma possível redução do movimento, já que o calçadão — onde ficam mesas e cadeiras — deverá permanecer fechado por pelo menos um ano e meio, prazo oficial previsto para a conclusão da obra.

“Um ano e meio viram dois anos muito facilmente. Só para fazer esse tapume já estão trabalhando há três semanas”, observa um garçom.