Orla símbolo de Belém terá obras por 2 anos; trabalhadores temem queda no movimento

14, janeiro, 2026
Fotos: Seles Nafes
Tapume começa a cercar parte do complexo da Orla do Cruzeiro, em Icoaraci: projeto prevê restauração completa do cartão postal da “Vila Sorriso”
Por SELES NAFES, de Belém (PA)

Uma das comunidades mais turísticas do Pará terá uma reformulação em seu principal cartão postal. A orla do distrito de Icoaraci, a famosa “Vila Sorriso”, passará por uma completa restauração, que deve durar quase dois anos.

Banhada pelo rio Maguari, Icoaraci (a 20 km do centro de Belém) mantém vivo o maior polo de artesanato do Pará, além da orla da Praia do Cruzeiro, que concentra quase 50 bares e restaurantes, alguns instalados em casarões da época da borracha na chamada “1ª Rua”. No último 12, durante o aniversário de 410 anos de Belém, o governador Helder Barbalho (MDB) e o ministro das Cidades, Jáder Filho, assinaram a ordem de serviço para o início das obras.

O projeto será executado pelo Governo do Pará, com investimento federal de cerca de R$ 19 milhões.

As intervenções incluem a revitalização do calçamento, novo paisagismo, renovação dos espaços de comercialização de açaí, artesanato, tapioca e água de coco, além da criação de novos ambientes de lazer — entre eles, uma praia artificial.

Feira de artesanato também passará por mudanças…

…assim como calçadão…

Restaurantes continuarão funcionando com atendimento interno

Apesar da expectativa positiva para o setor do turismo ao término da restauração, funcionários de restaurantes demonstram preocupação com uma possível redução do movimento, já que o calçadão — onde ficam mesas e cadeiras — deverá permanecer fechado por pelo menos um ano e meio, prazo oficial previsto para a conclusão da obra.

“Um ano e meio viram dois anos muito facilmente. Só para fazer esse tapume já estão trabalhando há três semanas”, observa um garçom. 

Orla concentra parte do artesanato produzido em Icoaraci

Seles Nafes
