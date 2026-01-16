Os Fulêras lançam HQ sobre Autismo para distribuir em escolas públicas

Publicação gratuita homenageia o Mês de Conscientização do Autismo e será distribuída em escolas do Amapá para promover empatia e educação inclusiva

Por RODRIGO ÍNDIO

O humor como ferramenta de transformação social. É com essa premissa que o grupo Os Fulêras, criado pelo humorista Oziel Coutinho, lança a revista em quadrinhos “Os Fulêras em uma Aventura no Mundo Azul”. A obra é uma homenagem ao Mês de Conscientização do Autismo e marca um novo passo na trajetória do grupo, que desde 2019 diverte o público amapaense.

Na trama, o próprio Oziel Coutinho ganha contornos de super-herói. Ele conduz o leitor por uma viagem pelos cartões-postais da região, extraindo sua força de um elemento essencial da cultura local: o açaí. A narrativa leve e educativa busca desmistificar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem perder a essência do grupo.

A revista mantém a identidade marcante de seus personagens já conhecidos. Fulerito, que sofre com a alta do preço do açaí, e Fulerinha, apaixonada por farinha, garantem o tom cômico da publicação. A grande novidade, porém, é a chegada de duas crianças que trazem sensibilidade à história: Laura e Théo.

Os personagens são inspirados em crianças reais da comunidade. Laura Barros da Silva, de 6 anos, e Théo Santiago Lisboa, também de 6 anos, são os protagonistas dessa jornada de inclusão. Théo, diagnosticado com autismo aos 2 anos, empresta sua personalidade carinhosa e seus hobbies — como andar de bicicleta e brincar com carros — para as páginas da HQ.

“Essa é a primeira revista e ela é gratuita. Vamos fazer um sorteio e enviar para escolas de todo o Amapá. A ideia é lançar mais quatro com temas diferentes”, afirma o criador Oziel Coutinho.

Educação e conscientização

Além do entretenimento, a publicação cumpre um papel pedagógico. Em suas 29 páginas, o material explica de forma acessível que o autismo é um transtorno comportamental — e não físico — que pode afetar a fala, a interação social e gerar comportamentos repetitivos.

A revista também atualiza o leitor sobre a evolução clínica do tema, explicando a transição das antigas classificações, como a Síndrome de Asperger, para a compreensão atual de um espectro único com diferentes níveis de suporte.

Com uma tiragem de 2 mil exemplares, o projeto tem como foco o ambiente escolar, onde empatia, convivência e combate ao preconceito começam a ser construídos desde cedo. Ao unir identidade amazônica, humor popular e educação cidadã, Os Fulêras reforçam a mensagem de que o respeito é o caminho para um mundo mais inclusivo.