Papel de parede de celular roubado entrega criminoso durante abordagem em Macapá

Vítima de 50 anos identificou o criminoso e recuperou o aparelho telefônico após cerco policial em área de invasão.

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um indivíduo identificado como Paulo Ferreira da Costa, o “PH”, de 20 anos, foi preso na quinta-feira (8), no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, após ser identificado como autor de um assalto ocorrido no bairro Morada das Palmeiras. A polícia recebeu informações de que o suspeito estaria circulando livremente por uma área de invasão com acesso pela Rua Tangerina. Ao ser abordado, PH tentou fugir, mas foi preso em posse de um celular modelo G35, de cor verde, que pertencia a uma das vítimas do assalto.

Ao ser questionado sobre a procedência do aparelho e a identidade da pessoa no papel de parede na tela do celular, o suspeito demonstrou nervosismo, não sabendo informar a quem pertencia o telefone e nem quem seria a mulher da fotografia. Por meio de uma consulta ao banco de dados do sistema prisional, os militares descobriram que PH já era conhecido pelas práticas de crimes, incluindo tentativa de homicídio, tráfico de drogas, receptação e furto.

A dona do aparelho, uma senhora de 50 anos, foi localizada e confirmou ter sido roubada na última quarta-feira (7), enquanto trabalhava em uma panificadora, e que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência nº 00001829/2026. Também foi mantido contato com o proprietário do estabelecimento comercial, o qual igualmente reconheceu o infrator como autor do assalto.

As vítimas ainda relataram que “PH” apresentou comportamento extremamente agressivo no momento do roubo, aterrorizando as pessoas que se encontravam no local, chegando a agredir o dono da panificadora com uma arma de fogo, além de ter apontado a arma para o rosto dos clientes, gerando intenso temor.

Diante do reconhecimento e da recuperação de um dos objetos roubados, a guarnição conduziu o infrator até o Ciosp do Pacoval para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.