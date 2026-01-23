Pedra Branca amplia limpeza urbana com apoio do governo

Convênio garante reforço na coleta de lixo, ações de roçagem e retirada de entulhos; gestão destaca geração de emprego com mão de obra local

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Os serviços de limpeza pública e coleta de lixo foram intensificados e ampliados no município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá. O reforço ocorre por meio de uma parceria com o governo do Amapá e a prefeitura. A força-tarefa teve início no bairro Água Fria e marcou um novo momento de atuação integrada entre a administração municipal e o Estado, com foco em infraestrutura urbana, saúde preventiva e presença do poder público nos bairros.

No pacote de ações, estão serviços de roçagem, capina, retirada de entulhos e pintura de meio-fio e calçadas, além de orientações aos moradores sobre o descarte correto de resíduos — medida que, segundo a gestão, também contribui para reduzir riscos sanitários e combater a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

O secretário Rafael Serrão destacou que o trabalho conjunto fortalece a capacidade operacional do município e amplia o alcance dos serviços.

“Agradecemos a parceria do Governo do Estado do Amapá e o apoio das secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente, que têm sido fundamentais para levar esses serviços aos bairros e fortalecer as ações de educação ambiental e prevenção em saúde”, afirmou.

A ampliação do serviço ocorre após a prefeitura firmar convênio com a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades do Amapá (SDC), garantindo respaldo institucional e financeiro para execução das atividades. O acordo também prevê a contratação de mão de obra local, estratégia que, além de acelerar os trabalhos, movimenta a economia do município, com geração de emprego e renda.

A gestão municipal informou que o cronograma seguirá avançando para outras áreas de Pedra Branca e que novas frentes de limpeza urbana devem ser mobilizadas nas próximas semanas, conforme o planejamento conjunto com o Governo do Estado.