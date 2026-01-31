PM afasta policiais envolvidos em agressão a suspeito de integrar facção

De Macapá (AP)
Policiais militares envolvidos em um episódio de tortura registrado por câmeras de monitoramento no bairro Parque Aeroportuário, na zona norte de Macapá, foram afastados das atividades operacionais. A informação foi apurada pelo portal Seles Nafes junto a fontes da polícia e da área da segurança pública.
As imagens mostram um homem sendo agredido de forma reiterada por ao menos cinco militares durante uma abordagem na madrugada da última sexta-feira (30). Mesmo sem esboçar reação, o suspeito é atingido com golpes de madeira, chutes e forçado a permanecer ajoelhado enquanto continua sendo espancado.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o homem agredido é suspeito de integrar uma facção criminosa que estaria intimidando moradores e forçando famílias a deixarem o bairro Parque Aeroportuário. Apesar disso, as mesmas fontes reconhecem que houve excesso por parte dos policiais, caracterizando abuso durante a ação.
Ainda de acordo com a apuração, os militares não foram presos porque o prazo de flagrante, de 24 horas, já havia se encerrado quando o caso veio à tona. O suspeito agredido também não chegou a ser preso após a ocorrência.
Em nota oficial, a Polícia Militar do Amapá informou que determinou a abertura de procedimento administrativo pela Corregedoria-Geral, com o objetivo de apurar as circunstâncias do fato e identificar os envolvidos, conforme prevê a legislação vigente.
A PMAP afirmou ainda que reafirma seu compromisso com a legalidade, a defesa dos direitos humanos e a transparência de suas ações, destacando que o caso não reflete a conduta da corporação como um todo. O episódio segue sob investigação administrativa.