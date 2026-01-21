ZONA NORTE

PM interrompe tráfico ‘escancarado’ e prende mulher

21, janeiro, 2026
Após denúncia anônima, a Força Tática flagrou intensa movimentação do tráfico em frente a uma casa no bairro Ipê
Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (20), no bairro Ipê, zona norte de Macapá.

Após denúncia anônima, equipes do Batalhão de Força Tática chegaram às imediações da Rua Jequitibá e flagraram a movimentação típica do tráfico em frente a uma residência.
Segundo a PM, ao notar a aproximação da viatura, a suspeita tentou correr, descartou uma mochila e buscou abrigo na casa, mas foi rapidamente alcançada e dominada.

Na ação, a PM apreendeu um verdadeiro kit do tráfico e prendeu em flagrante uma mulher de 20 anos. Fotos: Olho de Boto/SN

Na abordagem, os militares encontraram maconha. Já na mochila abandonada durante a fuga havia um verdadeiro kit do tráfico: crack, cocaína, mais maconha, balança de precisão e ainda uma munição intacta de calibre 40.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Ciosp do Pacoval.

Nesse caso, a denúncia anônima repassada pelo telefone (96) 99157-3131 foi fundamental para o sucesso da ação policial.

Seles Nafes
