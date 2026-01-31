Policiais agridem suspeito de joelhos com pauladas, tapas e chutes

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram momentos de tortura envolvendo cinco policiais militares do Amapá. O caso, ocorrido na madrugada da última sexta-feira (30), por volta de 01h50, no bairro Aeroportuário, zona norte de Macapá, foi divulgado pelo comunicador Irlon Real em suas redes sociais gerando reações.

No vídeo compartilhado, é possível observar o momento em que um homem de camisa branca é submetido a uma abordagem. Mesmo com as mãos na cabeça e sem esboçar qualquer reação ou resistência, a vítima passa a ser agredida de forma sistemática. Um dos policiais utiliza um pedaço de madeira para desferir três golpes nas costas do abordado e, posteriormente, mais dois golpes na região abdominal.

Outro militar assume o pedaço de madeira e continua o espancamento, atingindo novamente as costas da vítima. O homem é forçado a ficar de joelhos, momento em que recebe uma “bicuda” de um terceiro policial e mais três pauladas nas costas.

Segundo o relato de Irlon Real, os militares pareciam monitorar a vizinhança para verificar a presença de testemunhas. O comunicador afirmou que recebeu informações de que a câmera de segurança que registrou o crime teria sido danificada pelos agentes.

“Esse aparelho celular foi achado nas proximidades e o povo recuperou as imagens. A informação que tive é que a câmera foi quebrada e levada por eles, mas a filmagem ficou salva no celular”, explicou Irlon durante a narração do vídeo.

Apesar da gravidade das imagens, o comunicador ressaltou que a atitude não reflete a conduta geral da corporação.

“Tenho certeza que a PM não concorda com essas atitudes. A gente sabe que tem bons policiais, mas infelizmente alguns se vestem de polícia para fazer essas cagadas”, pontuou, reforçando que o objetivo da denúncia é garantir que os responsáveis sejam punidos para evitar que o fato se repita com outros cidadãos.

Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Militar do Amapá não havia emitido nota oficial sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para o posicionamento da corporação e da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp).