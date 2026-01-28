Policiais usam picape para arrombar portão e prender golpistas

Operação interestadual mira grupo que aplicava golpes em vendas de veículos pela internet e lavava dinheiro

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Policiais civis do Amapá e do Mato Grosso deflagraram uma operação para prender seis integrantes de uma organização criminosa investigada por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Em um dos endereços onde foram cumpridos mandados de prisão, os agentes precisaram usar uma picape para arrombar o portão e entrar na residência.

A ação integrada, denominada Operação “Marketplace”, foi deflagrada nesta quarta-feira (28). No Amapá, os trabalhos foram coordenados pela Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), enquanto no Mato Grosso a ofensiva contou com a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá. Os mandados de prisão foram cumpridos na capital mato-grossense.

Segundo o delegado Anderson Silwan, titular da DRFE, a investigação teve início no fim de 2024, após duas vítimas amapaenses denunciarem o chamado golpe do falso intermediário, aplicado a partir de um anúncio fraudulento de venda de veículo no marketplace do Facebook.

“O criminoso clonou um anúncio legítimo de venda de automóvel e republicou o mesmo bem por valor muito abaixo do mercado. Ao intermediar a negociação, enganou simultaneamente comprador e vendedor, induzindo a transferência de R$ 25 mil para uma conta bancária vinculada ao grupo criminoso. Após o pagamento, ambas as vítimas foram bloqueadas”, explicou o delegado.

O aprofundamento das investigações revelou uma estrutura criminosa complexa, com ao menos 23 envolvidos, incluindo detentos do sistema penitenciário do Mato Grosso, que seriam responsáveis por coordenar e executar os golpes mesmo de dentro das unidades prisionais.

O grupo fez vítimas em pelo menos nove estados brasileiros, atuando de forma organizada, permanente e com clara divisão de funções, desde a captação das vítimas até a ocultação e dissimulação dos valores ilícitos, o que também caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.

A Justiça do Amapá determinou o bloqueio de bens dos investigados e expediu sete mandados de prisão preventiva, dos quais seis já foram cumpridos durante a operação.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar o alcance das medidas judiciais.